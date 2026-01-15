¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ºéÈþ±©¡Ê¤ß¤¦¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥Ó¥åー¤«¤éÌó2Æü¤Ç¤Î²þÌ¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥Ó¥åー2Æü¤Ç²þÌ¾¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Æ£²¼Èþ±© Æ£ºé¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢12Æü¤ËX¤ò³«Àß¤·¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥Ô¥¯¥»¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤½¤·¤Æ¡ÖËÜÆü¤è¤ê¡¢Æ£ºéÈþ±©¡Ê¤Õ¤¸¤µ¤­ ¤ß¤¦¡Ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ ¤·¤«¤·´û¤ËÂ¾»öÌ³½ê¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÃË½÷