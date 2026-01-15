¹ñºÝ¸¶Ìý²Á³Ê²¼Íî¤Ë¤â¥¦¥©¥ó°Â¤ÇÍ¢ÆþÊª²Á¤ÏºòÇ¯6¥«·îÏ¢Â³¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¿·Ç¯¤Ë¤Ï¥¦¥©¥óÁê¾ì¤¬1¥É¥ë¡á1480¥¦¥©¥ó¿å½à¤Þ¤Ç¶á¤Å¤­¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤Þ¤ÇÈ¿Æ­¤·¤ÆÀ¸³èÊª²Á°µÇ÷¤¬¸½¼Â²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯12·î¤ÎÍ¢ÆþÊª²Á»Ø¿ô¡Ê2020Ç¯¡á100¡Ë¤Ï142¡¥39¤ÇÁ°·î¤Î141¡¥47¤è¤ê0¡¥7¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£Í¢ÆþÊª²Á»Ø¿ô¤¬6¥«·îÏ¢Â³¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï2021Ç¯5·î¡Á10·î°Ê¹ß4Ç¯2¥«·î¤Ö¤ê¤À¡£ÂÐ¥É¥ë¤Ç¥¦¥©¥ó¤Î²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤êÍ¢ÆþÈñÍÑ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤À¡£