¡Ö¥µ¥í¥ó¥Ñ¥¹¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµ×¸÷À½Ìô¤¬1·î6Æü¡¢·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤è¤ëÇã¼ý¡ÊMBO¡Ë¤ÇÈó¸ø³«²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÁÏ¶È²È½Ð¿È¤ÎÃæÉÚ°ì(¤«¤º)ÜÆ(¤Ò¤Ç)¼ÒÄ¹¡Ê53¡Ë¤Î»ñ»º´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ö¥¿¥¤¥è¡¼¶½»º¡×¤¬TOB¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Á´³ô¤òÇã¤¤¼è¤ëÊý¿Ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±²Á³Ê¤Ï°ì³ô¤¢¤¿¤ê6082±ß¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Î²ÁÃÍ¤ÏÌó4500²¯±ß¤È»»½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£TOBÀ®Î©¸å¤Ï¾å¾ìÇÑ»ß¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¡ÊÆ±¼ÒHP¤è¤ê¡Ë¡Öµ×¸÷À½Ìô¤ÏÌó180Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä