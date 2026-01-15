Ê¡°æ¸©µÄ²ñËÜ²ñµÄ¤Ç¼­¿¦¤¬Æ±°Õ¤µ¤ì¡¢°ìÎé¤·¤ÆµÄ¾ì¤ò½Ð¤ë¿ùËÜÃ£¼£Á°ÃÎ»ö¡Ê2025Ç¯12·î¡¢¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë¡ÊÀî¾å ·ÉÂÀÏº¡§¥ï¡¼¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¸¦µæ²È¡Ë[JBpress¤Îº£Æü¤Îµ­»ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ø]¿·Ç¯¤Ë¼¡¡¹¤ÈÈ¯³Ð¤·¤¿¡Ö¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¡×¤ÎÂå½þ¿·Ç¯Áá¡¹¡¢Ê¢Î©¤¿¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¡¦ÉÍ²¬¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ò¤á¤°¤ë¥Ç¡¼¥¿ÉÔÀµ¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Ê¡°æ¸©Á°ÃÎ»ö¤Î¿ùËÜÃ£¼£»á¤¬¼­Ç¤¤¹¤ë¤­¤Ã