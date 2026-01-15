ÀÄ³ØÂç½éÍ¥¾¡¡õ£²Ï¢ÇÆ¤Î¥­¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÀÌîÂçÃÏphoto by Ä¹ÅÄÍÎÊ¿/¥¢¥Õ¥íÈ¢º¬Ï©¤òÊ¨¤«¤»¤¿ðêÂÌÅ·¤¿¤Á¤ÎÂ­À×Ï¢ºÜ07¡§¿ÀÌîÂçÃÏ¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç¡¿2014¡Á16Ç¯¡Ë¤¤¤Þ¤äÀµ·î¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤â¸À¤¨¤ë¹ñÌ±Åª¹Ô»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÄÌ¾Î¡¦È¢º¬±ØÅÁ¡Ë¡£±ýÏ©107.5km¡¢ÉüÏ©109.6km¤ÎÁíµ÷Î¥ 217.1km¤ò³Æ¹»10¿Í¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤Ä¤Ê¤°ë§¥ê¥ì¡¼¤Ï¡¢Áö¼Ô¤Î¿ô¤À¤±¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë100²ó¤òÄ¶¤¨¤ëÎò»Ë¤Î¤Ê¤«¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨