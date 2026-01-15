ÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¸«ËÜ»Ô¡ÖCES¡×¤¬1·î9Æü¡ÊÊÆ¹ñ»þ´Ö¡Ë¡¢ÊÄËë¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á2026Ç¯¤Î¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤Î¤«¡£¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤¿ÆüËÜ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡µ»½Ñ·Ð±Ä¸¦µæ²Ê¤ÎÅÄÃæÆ»¾¼¶µ¼ø¤Ï¡Ö2025Ç¯12·î¡¢Ãæ¹ñ¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬À¤³¦¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ¤òÈ´¤­¡¢½é¤Î¼ó°Ì¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤É¤¦ÆÉ¤à¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢CES2026¤Î¸«¤¨Êý¤ÏÂç¤­¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í