ÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤¬ÃÆ¤±¤ëÁ°¤Ë¸½ºß¤Ï¡¢²áµî20Ç¯¤Ç²Á³Ê¤¬ºÇ¤â¹âÆ­¤·¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¡£¤·¤«¤â¤½¤ÎÊø²õ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡ÖÁá¤¯Çä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¾Ç¤ê¤Ï¶ØÊª¤À¡£ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Î¿ô¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤è¤êÂ¿¤¯¡¢Á´¹ñ¤ËÌó13Ëü¼Ò¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤¶È³¦¤ÇÀ¸¤­»Ä¤ë¤¿¤á¡¢Çä¤ê¼ç¤ò¸ÀÍÕ¹ª¤ß¤ËñÙ¤¹±Ä¶È¥Þ¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¼«Âð¤òÇä¤ë¤È¤­¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ËÃç²ð¤ò°ÍÍê¤·¡¢Çã¤¤¼ê¤òÃµ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÔ