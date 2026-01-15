¿³Èþ¤È¤Ï¡ÖÈþ¤ò¿³¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¡£¸µ¤Ï¶áÂåÅ¯³Ø¤Î°ìÊ¬Ìîaesthetics¡ÊÈþ³Ø¡Ë¤Ë¿¹²ª³°¤¬¤¢¤Æ¤¿Ìõ¸ì¤é¤·¤¯¡¢¤½¤â¤½¤â¿Í¤Ï¤Ê¤¼Èþ¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢Èþ¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤òÌä¤¦¤³¤È¤ÎÅÓÊý¤Î¤Ê¤µ¤ò¤³¤ì¤Û¤ÉÅê±Æ¤·¤¿¸ÀÍÕ¤â¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£À¾Èø½áÃø¡Ø¿³Èþ¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡Òµ±»³¥Þ¥à¡Ó¤³¤È¡ÒÀ¥ÀîµÆÃË¡Ó¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎËâÊª¤ËÌ¥Æþ¤é¤ì¤¿1¿Í¡£Êª¸ì¤ÏËÁÆ¬¡¢µýÇ¯91¤ÇÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¥­¥¶¥ó²½¾ÑÉÊ²ñÄ¹¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤ëë¾Êó¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢Âè°ì¾Ï¡Ö