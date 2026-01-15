2025Ç¯¡Á2026Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢ºÇÂç9Ï¢µÙ¤ÎÂç·¿Ï¢µÙ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤âµÙ¤Þ¤º¡Ö»Å»ö¡×¤Ë½¾»ö¤·¤¿Êý¡¹¤¬¤¤¤ë¡£¡ÚÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åê¹Æ¡Û¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡Ö»ºÉØ¿Í²ÊÉÂ±¡¤Î¿ßË¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤ËÇ¯ËöÇ¯»Ï¤â»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸µÃ¶¤Ë»º¤Þ¤ì¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤Î¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ä¤´²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ë¤«¡Á¡Á¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ì¤ë¡£¹¬¤»¤Ê»Å»ö¤À¤Ê¡×2026Ç¯¤Î¸µÃ¶¤ÎÌë¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤½¤¦Åê¹Æ¤·¤¿¡¢¤¯