¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¤É¤ó¤Ê¥é¥Ã¥­¡¼¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¡©12À±ºÂÀê¤¤¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯!!¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ±ºÂ¤Î±¿Àª¤ò¸«¤ë¡úÂè1°Ì¡Ä¡Ä»â»ÒºÂ¾­Íè¤ÎÈôÌö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ò¥ó¥È¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¡¢¼¡¡¹¤ÈÍ¯¤­¾å¤¬¤ëÆü¡£¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¿´¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¤Ò¤¿¤à¤­¤Ê»ÑÀª¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¡¢¤­¤Ã¤È¶¨ÎÏ¼Ô¤ä»Ù±ç¼Ô¤¬¸½¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£