½÷Í¥¤Î²ÃÆ£¤¢¤¤¡Ê£´£³¡Ë¤ÎÈþ¤Ü¤¦¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ªÃåÊª¤ò¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤éÁÇÅ¨¥Û¥ó¥ÈåºÎï¥Ô¥ó¥¯»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÃåÊª¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ç¤¢¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤è¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤¦´ñÀ×¡ª¤«¤ï¤é¤ÌÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ØÏÂ¡Ù¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì