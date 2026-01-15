»ÍÊýÅÄ½¤Ê¿»á¡Ö¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë½¨¤Ç¤¿Èà¤é¤Ë¤â¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤Ïµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×2026Ç¯¤«¤éÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë»ÍÊýÅÄ½¤Ê¿´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡»þÂå¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î1998Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë½é½Ð¾ì¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿²¬ÅÄÉð»Ë´ÆÆÄ¡Ê¸½FCº£¼£ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡Ë¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤ÇÍâ1999Ç¯¤ËËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤ØÉë¤­¡¢2021Ç¯¤Þ¤Ç¤Î23Ç¯´Ö¡¢¤³¤ÎÃÏ¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£´ØÅì½Ð¿È¤ÎÃË¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤³