À¾Â¼ÃÎÈþ¡Ê55¡Ë¤¬14Æü¡¢Åìµþ¡¦ËÌ¶è¤ÎÀÖ±©·Ù»¡½ð¤Ç¡¢°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¡Ö¼õ¸³´ü¤Ë¤ª¤±¤ëÃÔ´Á»öÈÈËÐÌÇ¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÃÔ´Á¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÂº¸·¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ë½ÅÂç¤ÊÈÈºáÈÈºá¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¡ÖÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿Í¤Ï¼þ°Ï¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼þ°Ï¤Î¿Í¤ÏÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£