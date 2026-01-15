º£¡¢ÅìµþÅÔ¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÅìµþ23¶è¤Î¡Ö²ÈÄí¤´¤ßÍ­ÎÁ²½¡×¤¬µÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¤Ï¡¢¤¢¤È50Ç¯¤Û¤É¤ÇËþÇÕ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤ëºÇ½ª½èÊ¬¾ì¤Î±äÌ¿¤È¡¢ÅÔÌ±¤Î¡Ö¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¡×¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Î¸ºÎÌ²½¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û50Ç¯¤ÇËþÇÕ¤Ë¡ÄÅÔ¤ÎºÇ½ª½èÊ¬¾ì¤Î¸½¾õ¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡ËÀè¹ÔÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿Â¿ËàÃÏ¶è¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢40¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î»ØÄê¤´¤ßÂÞ¤ò75±ß¡Á80±ßÄøÅÙ¤ÇÈÎÇä¤·¡¢ÂçÉý¤Ê¤´¤ßºï¸º¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»Üºö