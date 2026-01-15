·»Ëå¥Ç¥å¥ª¡¢¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¥º¤Îµ®½Å¤ÊÌ¤È¯É½²»¸»¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥ì¥³¡¼¥É2Ëç¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬14Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¥å¥ª¤Î¥ì¥³¡¼¥É¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¾®³Þ¸¶¸­°ì¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢·»¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ê79¡Ë¤ËÄ¾ÀÜ¡¢³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£1Ëç¤Ï83Ç¯¤Ë32ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ëå¥«¥ì¥ó¤µ¤ó¤Î¥½¥í²Î¾§¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡£¼ýÏ¿¤Ï1969Ç¯11·î¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾Á°¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¡£¥¶¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î¡ÖGood Night¡×¤ä¼«ºî¶Ê¡ÖCrescent Noon¡×