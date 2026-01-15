¥¤¥é¥ó¤ÎÈ¿ÂÎÀ©¥Ç¥â¤¬À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÃæ¡¢ËÌÄ«Á¯Åö¶É¤Ï¿·Ç¯¤Î¡ÖÃéÀ¿¤ÎÀÀ¤¤¡×½¸²ñ¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¼ã¼ÔÁØ¤Ø¤ÎÅýÀ©¤ò°ìÃÊ¤È¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÂÎÀ©¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÌ¤Á³¤ËÉõ¤¸¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÀÄÇ¯Æ±ÌÁ¤òÆ°°÷¤·¤¿´Æ»ë¤È¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬Ê¿°ÂÆîÆ»Á´°è¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ê¿°ÂÆîÆ»¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼NK¾ðÊó¶Ú¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ»¤ÎÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ°Ñ员²ñ¤Ï¿·Ç¯¤ÎÃéÀ¿¤ÎÀÀ¤¤½¸²ñ¸å¡¢Æ»Æâ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÄÇ¯¡¦³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý