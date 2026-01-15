ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¤¬ÎáÏÂ7Ç¯9·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡ÖÅý·×¤«¤é¤ß¤¿²æ¤¬¹ñ¤Î¹âÎð¼Ô¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2040Ç¯¤Ë¤ÏÁí¿Í¸ý¤ËÀê¤á¤ë65ºÐ°Ê¾å¿Í¸ý¤Î³ä¹ç¤¬34.8¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡Ö¹âÎð¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ð¸î¶È³¦¤ÏÀ¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤¿»º¶È¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁ°¸þ¤­¤Ë¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒEEFUL¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¿¹»³Êæµ®¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¿¹»³¤µ¤ó¤ÏÅìµþÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë³ô¼°²ñ¼Òemome¡Ê¸½¡§³ô¼°²ñ¼ÒEEFUL¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£