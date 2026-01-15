·²ÇÏ¡¦°ËÀªºê»Ô¤Ç¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê²ÈÂ²3¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢Èï¹ð¤ÎÃË¤«¤é´ð½àÃÍ¤Î5ÇÜ°Ê¾å¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ï2024Ç¯5·î¡¢°ËÀªºê»Ô¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢ÄÍ±ÛÌ«ÅÍ¤Á¤ã¤ó¡ÊÅö»þ2ºÐ¡Ë¤ÈÉã¿Æ¤Î´²¿Í¤µ¤ó¡ÊÅö»þ26¡Ë¡¢ÁÄÉã¤ÎÀµ¹¨¤µ¤ó¡ÊÅö»þ53¡Ë¤¬»àË´¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¸ãÏºÈï¹ð¡Ê71¡Ë¤Ï°û¼ò¤Î±Æ¶Á¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤ËÌä¤ï¤ì