Âçºå»ÔÆâ¤ÇÂ¾¿Í¤ÎÅÚÃÏ¤Î½êÍ­¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤ÆÉÔÀµ¤ËÅÐµ­¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤Ç¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤ÎÃË¤é¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤é¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÃÏÌÌ»Õ¡×¥°¥ë¡¼¥×¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÅ¼§Åª¸øÀµ¾Ú½ñ¸¶ËÜÉÔ¼Âµ­Ï¿¡¦Æ±¶¡ÍÑ¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤Î¾¾ËÜÎÇÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê34¡Ë¤éÃË2¿Í¤Ç¤¹¡£¾¾ËÜÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï2025Ç¯¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¤ÎÅÚÃÏ¤Î½êÍ­¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡¢ÉÔÀµ¤ËÅÐµ­¿½ÀÁ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾ËÜÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÃÏÌÌ»Õ¡×¥°¥ë¡¼¥×¤È