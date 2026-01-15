NY³ô¼°14Æü¡ÊNY»þ´Ö16:21¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö06:21¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ49149.63¡Ê-42.36-0.09%¡Ë S¡õP5006926.60¡Ê-37.14-0.53%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯23471.75¡Ê-238.12-1.00%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª54195¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-145-0.27%¡Ë ¤­¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¾®Éý¤ËÂ³Íî¡£½ªÈ×¤Ë²¼¤²½Â¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÂ³Íî¤·¤Æ½ª¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÀ¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ð£Ð£É¡Ë¤È¾®ÇäÇä¾å¹â¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤ÏÂç¤­¤ÊÆ°¤­