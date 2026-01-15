¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè17Àá¡Û(¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê)¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò 2-0(Á°È¾0-0)¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥é]¥Ó¥ê¡¦¥ª¥ë¥Ð¥ó(53Ê¬)¡¢¥Û¥à¥ë(56Ê¬)<·Ù¹ð>[¥Õ]ÎëÌÚÍ£¿Í(14Ê¬)¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥È¥í¥¤(52Ê¬)¡¢¥ä¥ó¡¦¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Ù¥¹¥Æ(77Ê¬)¡¢¥Þ¥­¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥Ã¥²¥·¥å¥¿¥¤¥ó(90Ê¬+6)