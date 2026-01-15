¥×¥íÌîµå¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï14Æü¡¢MLB¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¥í¥É¥ë¥Õ¥©¡¦¥«¥¹¥È¥íÁª¼ê¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö6¡×¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥¹¥È¥íÁª¼ê¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î26ºÐ¤Ç±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¤ÎÆâÌî¼ê¡£2021Ç¯¤Ë21ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î»±²¼¡¢3A¤Ç133»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.235¡¢19ËÜÎÝÂÇ¡¢82ÂÇÅÀ¡¢18ÅðÎÝ¤ÎÀ®ÀÓ¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÄÌ»»¤Ç90ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÌÚÅÄÍ¥É×GMÂå¹Ô