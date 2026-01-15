¶â¤Î±ä¤ÙËÀ¤È¥³¥¤¥ó¡Ê¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û14Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¾¦ÉÊ¼è°ú½ê¤Î¶âÀèÊªÁê¾ì¤ÏÈ¿È¯¤·¡¢¼è°ú¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë2·îÅÏ¤·¤¬Á°ÆüÈæ36.60¥É¥ë¹â¤Î1¥ª¥ó¥¹¡á4635.70¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Ãæ¿´¸Â·î¤Î½ªÃÍ¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤Ê¤É¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤é°ÂÁ´»ñ»º¤È¤·¤Æ¤Î¼ûÍ×¤¬Áý¤·¤¿¡£ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Ë¤è¤ëÍø²¼¤²¤Ø¤Î´ÑÂ¬¤â¶âÍø¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¶â¤ÎÇã¤¤¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£