¾¡¤ß¤Ê¤ß¤È¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤¬¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹´ÑÀï½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¾¡¤ß¤Ê¤ß¡ÊÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±¤¤Ç¯¤Î¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡Ê¥Ë¥È¥ê¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢4Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÇ¯´ÖºÇÂç¶½¹Ô¡ÖWRESTLE KINGDOM¡×¤ò´ÑÀï¤·¤¿»ö¤òÊó¹ð¡£Æ±¶½¹Ô¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»100¥­¥íµé¶â¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤òÁ°¤Ë¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿1998Ç¯ÅÙÀ¸