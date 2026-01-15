±Ç²è¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ò¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡Ó¡Ù¡Ê1·î16Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤È¤Ê¤Ã¤¿Æîº»ÎÉ¤µ¤ó¡¢½Ð¸ý²Æ´õ¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¹ë²Ú¥­¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ÅÐÃÅ¡£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿»ù»³Î´´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¡¢»£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä±Ç²è¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê16Ëç¡Ë¢¡¢¡¢¡Ëü»ö²÷Ä´¡Ò¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡Ó(Ê¸éº½Õ½©)¡ÖÁá¤¯´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢¥É¥­¥É¥­¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤È¡×Âè28²ó¾¾ËÜÀ¶Ä¥¾Þ¤òËþ¾ì°ìÃ×¤Ç¼õ¾Þ