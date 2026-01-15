上毛電気鉄気道は、交通系ICカードの利用を1月15日に開始する。同路線の各駅で「Suica」「PASMO」など全国相互利用対象の交通系ICカードや、地域連携ICカード「nolbé」を共通で使えるようにする。有人駅では改札に入出場用機器を、無人駅や無人時間帯の有人駅では先頭車両の3番目の乗降扉付近に車載機を設置し、事前にチャージしたカードを乗車時と降車時にタッチして精算する方式とする。赤城駅で東武鉄道と乗り換える場合は