ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖICBM¡×¤ÎÀµ¼°Ì¾¾ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©·³»öÅª¶¼°Ò¤¬¹â¤Þ¤ëº£¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¡Äµ¤¤Ë¤Ê¤ëÀµ²ò¤Ï¡¦¡¦¡¦¡©Àµ²ò¤Ï¡¦¡¦¡¦Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖÂçÎ¦´ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ªICBM¡Êintercontinental ballistic missile¡Ë¤È¤Ï¡ÖÂçÎ¦´ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡×¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°ì¤Ä¤ÎÂçÎ¦¤«¤éÊÌ¤ÎÂçÎ¦¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¤Û¤É¤ÎÈó¾ï¤ËÄ¹¤¤¼ÍÄøµ÷Î¥¤ò»ý¤Ä¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¼ç¤Ë³ËÃÆÆ¬¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿·³»öÊ¼´ï¤Ç¤¹¡£È¯¼Í¤µ¤ì¤ë¤È¥í¥±¥Ã¥È