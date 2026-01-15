ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¤Ç11Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡Ö20ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ò»£±Æ¤·¤¿¡Ö20ºÐ¤Î¼Ì¿¿Å¸¡×¤¬¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥È¥ê¥¢ÆüÅÄ¡ÊÆ±»Ô»°ËÜ¾¾¡Ë¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¿¶¤êÂµ¤ä¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¡ÖÀ²¤ì¤ÎÆü¡×¤ÎÉ½¾ð¤òÂª¤¨¤¿120ÅÀ¤¬ÊÂ¤Ö¡£¼Ì¿¿Å¸¤ò´ë²è¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥Ò¥¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡£2013Ç¯¤«¤é»ïÌÌÍÑ¤Ë»²²Ã¼Ô¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¼ã¼Ô¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢24Ç¯¤«¤é¤Ï¼Ì¿¿Å¸¤â³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¡¢ÀÐ°æ¾®ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê3