·§ËÜ»Ô¤ÎÂçÀ¾°ì»Ë»ÔÄ¹¤Ï¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤«¤é10Ç¯¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¡¢½»Ì±¤ò´¬¤­¹þ¤ó¤À¿È¶á¤ÊÃÏ¶èÃ±°Ì¤ÎËÉºÒÏ¢Íí²ñ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¡¢Æ±»þ¤Ë¶å½£»ÔÄ¹²ñ¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¹­°èËÉºÒ·±Îý¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ÎËÉºÒÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿¡£¡ÊÆ£ºê¿¿Æó¡ËÂçÀ¾»á¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤¬Éü¶½½»Âð¤Ê¤É¤Ç²á¤´¤·¤¿Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿·¤¿¤Ê´Ä¶­¤Ç¸ÉÎ©¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¸òÎ®²ñ¤äÁêÃÌ»Ù±ç¤ò¿´¤¬¤±¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ