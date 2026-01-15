Ä¹ºê¸©Î©ëÝÁá¹â¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ÅÚÌÚ¹©»ö¤Î¸½¾ì¤ò¸«³Ø¤·¡¢¼Ì¿¿¤ÈÃ»²Î¤Ç¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤·¤¿ºîÉÊ¤¬27Æü¤Þ¤Ç¡¢ëÝÁá»Ô¹¬Ä®¤Î¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯ëÝÁá¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºî¶È°÷¤¬½Åµ¡¤äÂ¬ÎÌµ¡´ï¤ò°·¤¦¿¿·õ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¡¢´í¸±¤âÈ¼¤¦¸½¾ì¤Ç¤Õ¤È¸«¤»¤¿¾Ð´é¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡£¡Ö¤­¤Ä¤¤¡¢´í¸±¡×¤È¤âÇ§¼±¤µ¤ì¡¢¿Í¼êÉÔÂ­¤¬Ãø¤·¤¤¶È³¦¡£ºîÉÊ¤«¤é¤Ï¡¢ÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤È¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤ë¸½¾ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¶Ã¤­¡¢´¶Æ°¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£¤­¤Ã¤«¤±¤Ï¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤À¤Ã¤¿