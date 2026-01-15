ÉÔÅÐ¹»¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î±Ç²è¡Öå«²¦»Ò¤ÈÌµ¸Â¤Î°ìÊâ¡×¤Î¾å±Ç²ñ¤È´¶ÁÛ¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤¬18Æü¡¢Ê¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»Ô¤ÎÆîÊ¡²¬¼«Æ°¼Ö³Ø¹»¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£¾®Ãæ³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò2¿Í¤¬ÉÔÅÐ¹»¤Î¸þ¹¯Âå¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¡áÊ¡ÄÅ»Ô¡á¤¬´ë²è¡£¸á¸å1»þ¤È3»þ¤«¤é¤Î2²ó¤¢¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¤Ï70Ê¬¡£Ãæ³Ø¹»¤òÉñÂæ¤ËÉÔÅÐ¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¢Ã´Ç¤¡¢»Ù±ç¼Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦À¸ÅÌ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¸þ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤Î¿´¤Ë¤â