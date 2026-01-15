ÂçÊ¬¸©¶ê¼îÄ®¾ÃËÉÃÄ¡Ê³á¸¶Î¶À¸ÃÄÄ¹¡Ë¤Ï11Æü¡¢½Ð½é¤á¼°¤òÆ±Ä®¤Î¶ê¼îÀî²ÏÀîÉß¤Ç¹Ô¤¤¡¢ÃÄ°÷Ìó260¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£Àã¤¬Éñ¤¦¸·¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤ÎÃæ¡¢ÉþÁõ¤äµ¡³£´ï¶ñ¤ÎÅÀ¸¡¡¢¾®·¿¥Ý¥ó¥×¤ÎÁàºî·±Îý¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£¶ê¼îÀî¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É¤Ç°ìÀÆ¤ËÊü¿å¤·¤¿¡£±ÊÇ¯¶ÐÂ³¼Ô¤ÎÉ½¾´¤â¤¢¤Ã¤¿¡£½ÉÍøÀ¯ÏÂÄ®Ä¹¤Ï¡Ö¤­¤ç¤¦¤Î¤­¤Ó¤­¤Ó¤È¤·¤¿Æ°¤­¤Ï¡¢Æüº¢¤Î·±Îý¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ëÀ®²Ì¤À¤È»×¤¦¡£°ÂÁ´°Â¿´¤Î¤¿¤á¡¢º£Ç¯¤â°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ³èÆ°¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È