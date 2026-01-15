¥í¥Ã¥¯³¦¤ÎÅÁÀâÅª¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥¯¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¥¶¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¯¥í¥¦¥º¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØA Pound Of Feathers¡Ù¤ò£³·î13Æü¤ËSilver Arrow Records¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Æ±ºî¤«¤é2¶Ê¤Î¿·¶Ê¡ÖProfane Prophecy¡×¤È¡ÖPharmacy Chronicles¡×¤òÀè¹Ô¤Ç¸ø³«¡¢4·î¤Ë¤ÏÂÔË¾¤ÎÍèÆü¸ø±é¤â·èÄê¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØA Pound Of Feathers¡Ù¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¡¦¥¸¥ç¥¤¥¹¡Ê¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Á¥ã¡¼¥Á¡¢¥¨¥¤¥â¥¹¡¦¥ê¡¼¡Ë