ºòÇ¯£µ·î¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î£´£³³¬¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¡¢ÊâÆ»¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ­¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï£±£´Æü¡¢Èô¤Ó¹ß¤ê¤¿ÃËÀ­¡ÊÅö»þ£·£°¡Ë¤ò½Å²á¼ºÃ×»àÍÆµ¿¤ÇÍÆµ¿¼Ô»àË´¤Î¤Þ¤Þ½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£ÂçÍä½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤ÏºòÇ¯£µ·î£±£¹Æü¸áÁ°£±£±»þ£²£µÊ¬¤´¤í¡¢¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó£´£³³¬¤Î¼«¼¼¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¡¢ÊâÆ»¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¹ÔÃæ¤À¤Ã¤¿ÃËÀ­¡ÊÅö»þ£µ£¹¡Ë¤ËÄ¾·â¡££²¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿