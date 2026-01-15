ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù(1·î18Æü¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µÆüÍË22:15¡Á)¤ÎÀ©ºîµ­¼Ô²ñ¸«¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢°ËÌîÈø·Å¡¢¾¾ËÜÊæ¹á¡¢Ì£ÊýÎÉ²ð¡¢¹õÅÄ¸÷µ±¡¢¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡¢¹â¶¶¸÷¿Ã¡¢ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦Âç¿ÎÅÄÈþºé¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£°ËÌîÈø·Å°ËÌîÈø¤Ï¡¢º£ºî¤Ç¥é¥Ö¥³¥áºîÉÊ¤Ë½éÄ©Àï¡£»Å»ö°ì¶Ú¤Ê·ø¼Â½÷»Ò¡¦ºÚÈÁ(¾¾ËÜ)¤È¡¢¤ªÃëµÙ¤ß50Ê¬´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¥¤¥±¥á¥ó¡¦À²Î®¤ò±é¤¸¤ë¡£ºò