1·î14Æü¡¢¹Äµï¤Ç¡Ö²Î²ñ»Ï¤Îµ·¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡ÖÌÀ¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤Ç¡¢¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤¬ÏÂ²Î¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÏÂ²Î¤¬½é¤á¤Æ¹ÄÂ²¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ±Ó¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¡ÔÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤Ö¥é¥ª¥¹¤Î»Ò¤É¤â¤é¤ÎÌÀ¤ë¤­À¼¤Ï¶µ¼¼¤ËËþ¤Ä¡ÕµÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÏÂ²Î¤ÎÇØ·Ê¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬²Î²ñ»Ï¤Îµ·¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë½é¤Î³°¹ñ¸ø¼°Ë¬Ìä¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥ª¥¹¤òË¬¤ì¤é¤ì¤¿ºÝ¤Î»×¤¤½Ð¤ò±Ó¤Þ¤ì