¢¡Âè£¶£¶²óµþÀ®ÇÕ¡¦£Ç£³¡Ê£±·î£±£¸Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡ËÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡á£±·î£±£´Æü¡¢Èþ±º¥È¥ì¥»¥ó¸þ¾å¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¼ã¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¡££²£°£²£µÇ¯£±£²·î¤«¤éÈþ±º¤ËÂÚºßÃæ¤ÎÂçµ×ÊÝÍ§²íµ³¼ê¡á·ªÅì¡¦¥Õ¥ê¡¼¡á¤¬¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¯¥í¥¹¡Ê²´£³ºÐ¡¢Èþ±º¡¦ÂçÃÝÀµÇî±¹¼Ë¡¢Éã¥ì¥¤¥Ç¥ª¥í¡Ë¤Ç½Å¾Þ¤Ë½éµ³¾è¤¹¤ë¡£´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë°ì¿´¤ÇÄ©¤à¡£¿·¥³¥ó¥Ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ï£²½µÏ¢Â³¤Çµ³¾è¡££±£´Æü¤ÎÈþ±º¡¦ºäÏ©¤Ç¡¢¥¹¥«¥¤¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡Ê£³ºÐÌ¤