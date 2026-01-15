¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤ÎÈÓÅÄ·½¿¥¡Ê44¡Ë¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ëå¤¬¹â¹»À¸¤Î»þ¤ËÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤ª¤Í¤À¤ê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¾×·â¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÄ¹½÷¡õËö¤Ã»ÒÀ¸¤Þ¤ì½ç¤ÇÂç·ãÏÀ¡×¡£Ä¹½÷¡¢Ëö¤Ã»Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤­¤ç¤¦¤À¤¤Ãç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÈÓÅÄ¤Ï¡Ö15¡¢16ºÐ¤«¤é¤ª»Å»ö¤·