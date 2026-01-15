NY³ô¼°14Æü¡ÊNY»þ´Ö15:15¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö05:15¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ49043.90¡Ê-148.09-0.30%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯23409.53¡Ê-300.34-1.27%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª54090¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-250-0.46%¡Ë ²¤½£³ô¼°14Æü½ªÃÍ ±ÑFT100 10184.35¡Ê+47.00+0.46%¡Ë ÆÈDAX 25286.24¡Ê-134.42-0.53%¡Ë Ê©CAC40 8330.97¡Ê-16.23-0.19%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê 2Ç¯ºÄ 3.514¡Ê-0.019¡Ë 10Ç¯ºÄ 4.140¡Ê-0.039¡Ë 30Ç¯ºÄ 4.79