1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¼ç±é¤Î¼Ò²ñÇÉÄË²÷¥¨¥ó¥¿¥á¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡Ù¡£ËÜÆü1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤ÎÂè2ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¿·ÏÃ¤ÏTVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ªÅìµþ¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥³¥á¡Ë¤ÎÃæ¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÉô½ð¡¦Ê£»¨¹ñÀÇ»ö°Æ½èÍý¼¼¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥¶¥Ã¥³¥¯¡Ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾¾Åè±é¤¸¤ëÉÒÏÓ¹ñÀÇÄ´ºº´±¡¦ÊÆÅÄÀµ»Ò¤¬¸ÄÀ­¤¢¤Õ¤ì¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤È°­ÆÁÃ¦ÀÇ¼Ô¤òÀ®ÇÔ¤·¤Æ