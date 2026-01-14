¡Ö¥«¥é¡¼¡Êkolor¡Ë¡×¤¬¡¢³ØÀ¸¸ÂÄê¥»¡¼¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖStudent Only¡×¤òÌ¾¸Å²°¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï1·î13Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤Ç¡£¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡ÛÌ¾¸Å²°¤Ç¤Ïº£²ó¤¬2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢³Ø¶È¡¦µ»½Ñ¡¦¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÆü¡¹³Ø¤Ó¤Ë¸þ¤­¹ç¤¦³ØÀ¸¤ò±þ±ç¡¦»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¥á¥ó¥º¤È¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ô¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤ËÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ØÀ¸¾Ú¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£&#972