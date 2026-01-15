ºäÏ©Ã±Áö¤ÇºÇ½ª¥ê¥Ï¤ò¾Ã²½¤·¤¿´ØÀ¾ÇÏ¥Ñ¥é¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ï1½µÁ°ÄÉ¤¤¤ËÂ³¤­¡¢¿·¥¿¥Ã¥°¤ÎÀ¾ÄÍ¤¬¼ê¹Ë¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¥ê¥º¥à½Å»ë¤ÎÆþ¤ê¤«¤é½ªÈ×¤Ï¥Ó¥Ã¥·¥êÄÉ¤ï¤ì¡¢4F53ÉÃ1¡Á1F12ÉÃ1¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¸«¼é¤Ã¤¿¹âÌøÂç»Õ¤Ï¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê»þ·×¤ÏÂ®¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Æ°¤­¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Àè½µ¤è¤êÈ¿±þ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈËþÂ­¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£µþÅÔ2000¥á¡¼¥È¥ë¤Î¿·ÇÏÀï¤ÏÃæÃÄ¸å¤í¤Ç²æËý¤µ¤»¤Æ¡¢3³Ñ¤Î²¼¤êºä¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç°ìµ¤¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥È¡£4³Ñ¤ÇÀè¹Ô½¸ÃÄ¤ò¼ÍÄø