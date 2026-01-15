ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÏÈ¡ØFRIDAY ANIME NIGHT¡Ù(ÄÌ¾Î¡¦¥Õ¥é¥¢¥Ë¡¿Ëè½µ¶âÍË23:00¡Á23:30)¤ò¡¢4·î¤«¤é1»þ´ÖÏÈ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¡£½¾ÍèÏÈ¤ò¡Ø¥Õ¥é¥¢¥Ë2300¡Ù¤È¤·¡¢¿·Àß¤Î¡Ø¥Õ¥é¥¢¥Ë2330¡Ù(23:30¡Á23:59)¤È2ºîÉÊÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡ØFRIDAY ANIME NIGHT¡Ù¤³¤ÎÈ¯É½¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥¢¥ËÂçÈ¯É½²ñ¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢1·î´ü¤Î¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè2´ü¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢4·î´ü¡¦7·î´ü¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤â°ìµó¤ËÈ¯É½¡£²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤Ç¥Õ¥ê