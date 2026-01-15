DeNA¤Î¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡¦µÜ²¼¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¤¬¡¢ÈóËÞ¤ÊÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ç½é¤á¤Æ²°³°¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìó80¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç3Ï¢È¯¤ò´Þ¤à11ËÜ¤Îºô±Û¤¨¡£¡Ö¡Ê²°³°¤ÇÂÇ¤Ä¤Î¤Ï¡Ë2¡¢3¥«·î¤Ö¤ê¡£ÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¡£ÂÇµå¤â´ñÎï¤ËÈô¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£±¦ÂÇÀÊ¤«¤éºô±Û¤¨11ËÜ¤Î¤¦¤Á10ËÜ¤¬Ãæ·ø¤«¤é±¦ÍãÊý¸þ¡£ÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¾åÉô¤òÄ¾·â¤¹¤ëÌó130¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆÃÂçÃÆ¤ò´Þ¤à¡¢µÕÊý¸þ¤Ø¤Î