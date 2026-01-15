ºå¿À¡¦¹â»û¤¬¼Â²È¤Î¤¢¤ëÄ¹Ìî¸©¤«¤éÌá¤ê¡¢SGLÆôºê¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤À¡£Êì¹»¡¦¾åÅÄÀ¾¤Ç¤Ïµð¿Í¡¦³Þ¸¶¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦²£»³À»¤é¤ÈÂÇ·â¤ä¼éÈ÷Îý½¬¤ò¤³¤Ê¤·¡¢Ãæ¤Ç¤â¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤âÀºÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¡£Æâ³°Ìî¤ò¼é¤ì¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ïºòµ¨¡¢¥­¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î67»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ï¡¼ÉÔÂ­¤ò¼Â´¶¡£¡Ö¶¯¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥­¥ã¥ó¥×Ãæ¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¡Ö¡ÊÂÎ½Å¤ò¡Ë¤Ç¤­¤ë¤À¤±Áý¤ä¤·¤¿¤¤¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏÍî¤Á¤ë¤Î