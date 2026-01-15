¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Èº¸Â­¤ò¾å¤²¡¢Âç¤­¤¯Æ§¤ß½Ð¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¹Ó¤ìµ¤Ì£¤Ê¤¬¤éÎÏ¶¯¤¤Ä¾µå¤¬·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ºå¿À¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¡¦ÁáÀ¥¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ë¤¬¡¢¥×¥í½é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÁá¤¯¤â¡ÖºÍÌÚ2À¤¡×¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤ò¸«¤»¤¿¡£µå¤ò¼õ¤±¤¿²£Àî¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤â¡¢¡Ö¹À¿Í¡ÊºÍÌÚ¡Ë¤âºÇ½é¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£Ë½¤ì¤ë¤±¤É¡¢µå¤Ï¸µµ¤¤Ê´¶¤¸¡×¤ÈÀøºßÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÇ§¤á¤¿¡£¡Ö±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ª¤È¤È¤¤¡Ê12Æü¡Ë¤Ë¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤«¤Í¤ÆÌÜÉ¸¤ËºÍÌÚ¤ÎÌ¾