ºå¿À¡¦¹â»ûË¾Ì´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢£Ó£Ç£Ì¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¤¡¢½Ð¾ìµ¡²ñÁý¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¥­¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òÂç¤­¤¯¹¹¿·¤¹¤ë£¶£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨¡¦£²£³£±¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£·ÂÇÅÀ¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÌö¿Ê¤Ø¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò£±·³¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ËÍ¤ÏÎ¨¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÂÇÎ¨¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬ÂÇµåÂ®ÅÙ¤À¡£ºò½Õ¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡Ö¡Ê°ìºòÇ¯¤È¤Î°ã¤¤¤ò¡Ë¤á¤Ã¤Á¤ã´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¡ÊÂÇµå¤¬¡ËÈô¤Ö¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°