¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡ÛHey! Say! JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¤È½÷Í¥¤Î¾¾ËÜÊæ¹á¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥ÈÏÈ¡¿Ëè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ15Ê¬¡Á¡ËÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë¡¢¶¦±é¤ÎÌ£ÊýÎÉ²ð¡¢¹õÅÄ¸÷µ±¡¢¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡¢¹â¶¶¸÷¿Ã¡¢ÌÚÂ¼Â¿¹¾¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJUMP°ËÌîÈø·Å¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤Î¥á¥¤¥É»Ñ¢¡°ËÌîÈø·Å¡õ¾¾ËÜÊæ¹áW¼ç±é¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×¥²¡¼¥à²ñ