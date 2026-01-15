¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡×¤Î¥ª¥«¥ê¥Ê¡Ê41¡Ë¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÍÄ¾¯´ü¤ËËå¤¬¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¿Æ¤«¤é·ãÅÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÄ¹½÷¡õËö¤Ã»ÒÀ¸¤Þ¤ì½ç¤ÇÂç·ãÏÀ¡×¡£Ä¹½÷¡¢Ëö¤Ã»Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£¡ÖËö¤Ã»Ò¤ÇÂ»¤·¤¿¡×¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¡ÖËö¤Ã»Ò¤Ï·»¡¢»Ð¤Î¥Ñ¥·¥ê¤Ë¤µ¤ì¤¬¤Á?¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë