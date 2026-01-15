¸½ÃÏ£±·î13Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£³Àá¤Ç¡¢U-23ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥«¥¿¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï¡££²¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤·¡¢£³Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¼ó°ÌÄÌ²á¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¿¤á¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥«¥¿¡¼¥ë¤ò°µÅÝ¡£30Ê¬¤Ë¸ÅÃ«É¢²ð¡¢80Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤Îº´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£10ÆÀÅÀ£°¼ºÅÀ¤Ç¥Ù¥¹¥È£¸¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÆüËÜ¤Î¶¯¤µ¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë´Ú¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£